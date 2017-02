Mjekët këshillojnë/ E pabesueshme por e vërtetë, ja si të kuptoni nëse jeni të sëmurë me zemër

Një mënyrë shumë efektive dhe paksa e pabesueshme ju tregonsnëse vuani nga sëmundja e zemrës. Nëse ju keni dyshime, apo jeni të shqetësuar, bëni një test të vogël.

Kjo mënyrë është këshilluar nga një grup i studiuesve mjekësorë, e cila shumë mirë mund të praktikohet në shtëpi.

Ju vetëm duhet të tentoni t’i prekni gishtat e këmbës me gishtat e dorës, njëlloj si në figurën e ilustruar, nëse ia dilni atëherë zemra juaj është mirë, ndërsa nëse nuk mund ta bëni, duhet të konsideroni një konsultim me mjekun tuaj.

Vendosni këmbët drejt në tokë, pa lakuar gjunjët dhe nëse arrini ti prekni gishtat e këmbëve me ata të duarve, atëherë shëndeti juaj i zemrës është në rregull.

Të sëmurët nga zemra, nuk kanë fleksibilitet gjatë kësaj metode dhe gjatë studimit shumica e të cilëve nuk kanë mundur ta kryejnë këtë veprim janë diagnostifikuar me sëmundje të zemrës ose probleme të natyrës së njëjtë.

Personat me probleme ishin kryesisht të moshës mbi 40-vjeçare.