Reagimi/ “Meta të dalë vetëm në zgjedhje, PD ta ngjis maloren!”

Kreu i LZHK-së, Dashamir Shehi thotë se Ilir Meta është mjaftueshëm i madh për të dalë më vete, ndërsa sipas tij, Partia Demokratike dhe aleatët e saj duhet ta ngjisin vetë “maloren”.

Shehi: Unë besoj se zt. Meta ka pasur periudha që ka luajtur rol pozitiv. Zt. Meta besoj se pozicionin e vet do e bën më mirë të jetë i pavarur. Unë gjykoj që është mjaftueshëm i madh për të prodhuar gravitetin e vet.

Unë nuk e shikoj si disa brenda PD-së se duhet të puqet me ne. Duke u puqur me ne ka pasur disa interesa që janë mbivendosur dhe kanë prodhuar situata të pakëndshme politike. Meta nuk ka nevojë të vijë te PD-ja. Mjafton të ketë kurajën për njerëzit e vet dhe idetë e veta dhe kjo do të ishte fair-play.

Unë gjykoj që PD-ja dhe bashkë me ne të tjerët, ka për detyrë ta ngjisë vetë maloren. I ka mundësitë për ta ngjitur vet. në qoftë se do ta bëjë unik lidershipin, vendimmarrjen. Në qoftë se do të ndjekë strategji. Tre katër elemente ia kam thënë zt.Basha. Ne nuk jemi marrë me reformën administrative dhe ia lamë Partisë Socialiste që ta shkruante si të donte./Ora news/