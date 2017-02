Mësuesja i dërgon nxënësit foto gabimisht, por përgjigja e tij është….

Një i ri i quajtur Pedrito ishte gati për të bërë punët e tij të përditshme, kur papritmas drita u ndez në telefonin e tij celular. Ishte tingulli tipik i Facebook Messenger kur vjen një mesazh dhe ai e identifikoi çuditshëm dërguesin.

Në fillim të semestrit mësuesja u merr numrat e celularit të gjithëve dhe Pedritos në veçanti për ta informuar dhe mbajtur në kontakt në lidhje me shkollën. Por kjo pasdite, e habiti krejtësisht të riun kur pa se çfarë i ka dërguar mësuesja.

“Çkemi bukurosh, a do të tjera?” thoshte mesazhi i parë i dërguar nga mësuesja me një foto bashkëngjitur,e cila kujtonte se ia dërgonte dikujt tjetër. “Sigurisht”, iu përgjigj Pedrita.

Mësuesja ende beson se fotoja është dërguar në një person tjetër, ndaj i dërgon dhe një foto me tekst: “Mezi po pres që të të shoh sonte.” Me sa duket Pedrito nuk donte ta vazhdonte lojën e bisedës dhe u përgjigj. “Um, faleminderit, por unë mendoj se ju keni ngatërruar numrin sepse po flisni me X (i riu ka mbetur anonim), nxënës i klasës tuaj.”

Mësuesja filloi të dëshpërohet dhe menjëherë shkruan: “Oh m*tin, të lutem fshiji këto foto. Nëse e bën dhe nuk i tregon në universitet të premtoj se do të të jap një A në klasë. Dhe as mos hajde në mësim”.

“Patjetër, edhe një gjë…” i shkruan djali. “Çdogjë”, ia kthen mësuesja. “Thjesht doja të thoja që mbeta pa fjalë nga ajo që pashë” përfundon ai.

Në fund të semestrit, mësuesja e kishte mbajtur fjalën.