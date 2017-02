Denoncimi, mësuesit dy muaj pa marrë rrogat

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar në Facebook mesazhin e një “mësuesi dixhital”, i cili i thotë se ministria e Arsimit nuk i ka paguar mësuesit prej dy muajsh.

Statusi i Berishës:

Ne Banditistan, Lindita e Edvinit iu mban kundrejt çdo ligji pagat arsimtareve!

Mesuesi dixhital denoncon:

-ministria e arsimit, ne nje akt banditesk mbane nga rrogat e mesueseve dhe u thote se do t’ua japim ne mars?! Shtoj ketu se ne kater vite rrogat e arsimtareve jo vetem qe nuk u rriten asnje qindarke por per shkak te inflacionit ne teresi dhe inflacionit te mallrave te shportes ne veçanti sot çdo arsimtar me rrogen e tij blene se paku 15% me pak sesa 4 vite me pare. Nderkohe qe ne vitet 2006-2013 rrogat e mesueseve u rriten 120-150%! sb

“Pershendetie z berisha ju lutem beheni publike se ministria e arsimit ka 2 muaj qe nuk heth rrog te plot per ne arsimtaret por vetem nga 12 dit pun dhe na thone se ne mars do marim kto lek gjoja qe do ngriet rroga ju lutem anonim”.