Aksidenti i frikshëm në Itali/ Mesazhi prekës i shoqes së Xhesikës

“Ishe aq e bukur. Por unë gjithmonë do të mbaj mend disa vite më parë, Xhesika e vogël, me syze të trasha, flokët e çrregullt, e brishtë e ëmbël. Xhesika e vogël me ëndrra të mëdha, aq të mëdha sa sytë e tu me ngjyrë lajthi, Kudo që të jesh tani, qofsh e lumtur”- ky është mesazhi i publikuar në internet i shoqes së Xhesikës.

4 të rinjtë, dy vajza shqiptare dhe dy djem italianë humbën jetën në një aksident tragjik në Romë, ku makina e tyre u përplas me murin e një restoranti.

Xhesika Gjonaj, 19 vjeçe, Ambra Shaljani, 18 vjeç si dhe dy italianët, Federico B. dhe Riccardo M, ishin të rinjtë që mbetën të vdekur në vend.