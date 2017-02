Reagimi/ “18 shkurti është dita juaj. Të luftojmë kundër shtetit që sillet si bandit”

Kreu i Pastrisë Republikane Fatmir Mediu u bën thirrje qytetarëve që të bashkohen me protestat e 18 shkurtit që do të organizohen nga Partia Demokratike.

Ai është shprehur se “18 Shkurti është dita juaj”. Partia Demokratike prej disa ditësh po bën takime me qytetarë në të gjitha qytete e vendit.

Statusi i plotë i Mediut:

Te dashur miq

18 SHKURTI eshte dita juaj

1- A ja vlen te luftojme per lirite dhe te drejtat tona?

2-A ja vlen te luftojme per familjet dhe vendin tone?

Prandaj do jemi se bashku per te treguar se ja vlen edhe njehere se bashku me bindjen LIrine, Jeten dhe te ardhmen na i ka falur Zoti e si leme peng te ketij pushteti te pazarit dhe antligjit, korrupsionit dhe varferise, krimit dhe shkaterrimit. Si leme peng te Rames

Ne duhet te luftojme kunder banditeve qe sillen si shteti dhe shtetit qe sillet si bande

Duhet te luftojme per ta bere Shqiperine te Madhe dhe te begate. Per ta bere Shqiperine Europiane sic e beme vend anetare I NATOs.