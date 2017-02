Masakroi me thikë vëllanë, në pranga 28-vjeçari në Ersekë

Policia e Ersekës ka arrestuar një 28-vjeçar pasi ka goditur me thikë vëllain e tij. Policia bën me dije se është arrestuar në flagrancë shtetasi Gjergji Shkoza.

Njoftimi i policisë:

“Specialistët e Seksionit për Krimet në Komisariatin e Policisë Kolonjë, bënë kapjen dhe arrestimin në flagrancë të shtetasit Gjergji Shkoza, 28 vjeç, banues në Ersekë. Arrestimi i tij u bë pasi, më datë 12.02.2017 në banesë, dyshohet se ky shtetas për motive të dobëta ka goditur me thikë në dorë vëllain e tij, shtetasin E.Sh,20 vjeç, duke i shkaktuar këtij të fundit dëmtime të lehta”.

Materialet i kaluan Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Korçë, për veprën penale: “Dhuna në familje” parashikuar nga neni 130/a i Kodit Penal.