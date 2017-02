“Do të vrasim familjen nëse s’paguan”/ Shqiptarët marrin peng bashkatdhetarin

Tre shqiptarë janë arrestuar dhe një tjeter është shpallur në kërkim, pasi kishin marrë peng për disa ditë një bashkatdhetar.

Mediat italiane bëjnë me dije se shqiptari i marrë peng prej tre ditësh kishte qëndruar i lidhur dhe dhunohej, pasi një vit më parë u kishte marrë 7 mijë euro borxh tre shqiptarëve për të hapur një biznes të vogël në një provincë të Romës dhe çdo muaj do paguante 700 euro deri sa të mbaronte me detyrimet.

Por, kohët e fundit ai kishte pasur probleme dhe nuk ka mundur të shlyejë tarifën. Shqiptarët e kanë kërcënuar duke i thënë se do i vrisnin familjen nëse nuk paguante paratë dhe më pas kanë vendosur ta rrëmbejnë.

Shqiptari ka qenë në një bar në momentin që është rrëmbyer dhe është parë nga personat që ishin të pranishëm.

Pas disa ditë kërkimesh, policia arriti të lokalizonte banesën ku mbahej i rrëmbyer shqiptari dhe mundi ta shpëtonte.

Ai ka rrëfyer në polici se është dhunuar dhe kërcënuar gjatë gjithë kohës.