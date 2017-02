Mbush makinën me karburant në Lushnje dhe nuk paguan, prangat 40-vjeçarit nga Skrapari

Policia e Lushnjës ka vënë në pranga një 40-vjeçar, pasi akuzohet për mashtrim. Policia bën me dije se është arrestuar shtetasi Elidon Kaçi nga Skrapari. Sipas informacioneve, 40-vjecari gjatë natës, në fshatin Gramsh, te karburant “Neri SHPK” ka furnizuar me karburant në vlerë 106 mijë lekë automjetin tip Benz në pronësi të tij, me targa AA 383 AE dhe është larguar pa paguar lekët.

Punonjësi i karburanti ka njoftuar policinë, ku blutë i janë vënë në ndjekje 40-vjeçarit, dhe pas kapjes së tij rezultoi se drejtonte mjetin në gjendje të dehur.

Për këtë arsye, policia e ka arrestuar, ku ai do të përballet me akuzat e “Mashtrimit” dhe “Drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt”.