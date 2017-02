Shpiket makina fluturuese, hidhet në treg në 2018

PAL-V Liberty 2018 eshte makina e pare fluturuese. E pajisur me dy helika dhe me tri goma, si dhe me sisteme drejtimi ne toke dhe ajer, kjo makine eshte pajisja revolucionare qe pritet te hidhet ne treg ne vitin 2018, citon lajmifundit.al. Autoret e shpikjes jane kater kerkues nderkombetare te pershkruar ne videon prezantuese te pajisjes.