LSI-PS, përplasje për përgjimet, Rama e Vasili kundër Xhafës e policisë

Tryeza e njoftuar për t’u konsultuar mbi Kodin e Procedurës Penale u përdor së pari jo vetëm për të dëgjuar ekspertët, por edhe si një arenë përplasjeje mes PS dhe LSI.

Një projektligj rutinë ndezi shkëndijat mes përfaqësuesve nga parti të ndryshme në të njëjtin koalicion.

“Nuk mund të hartohet drafti në rrugë e sipër as nga një grup parlamentar, as nga një komision i posaçëm, as nga një komision specialistësh të nivelit të lartë. Se unë nuk e di kush e çmon se qenka një grup specialistësh të nivelit të lartë dhe një tjetër i nivelit të ulët. Unë them, na i qartësoni. Drafti juaj nuk është draft i Ministrisë së Drejtësisë”, deklaroi nënkryetari i LSI, Luan Rama.

“Ne duhet të kemi respekt për të gjithë këta që kanë ardhur e kanë lënë punën si gjyqtarë e prokurorë, sepse nëse ka ndonjë problem tjetër edhe unë edhe zoti Rama mund ta trajtojmë në komisionin e ligjeve”, replikoi deputeti i PS, Fatmir Xhafaj.

“Kjo veprimtari nuk është as e 6 muajve, as e një viti, por e 4 viteve. Ministria e Drejtësisë ka 4 vjet që punon në një projekt me ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale”, tha Artan Hoxha, ekspert i nivelit të lartë.

SPAK dhe kompetencat për përgjimet ishin tema më delikate e diskutimit. Këtu LSI nuk u përplas me PS, por me policinë.

“Ndërhyet vetëm kur vendoset nga gjykata dhe për vepra penale të rënda, që cënojnë sigurinë kombëtare dhe atë sociale. Ju e imagjinoni ç’do të thotë abuzim me vendosjen e përgjuesit në shtëpi?”, argumentoi ministri i ri i Drejtësisë, Petrit Vasili.

“Nuk jemi dakord që autorizimi për përgjimet ambjentale të kalojë nga prokuroria dhe gjykata. Nuk kemi pasur ndonjë problem me aplikimin e përgjimeve ambjentale”, sqaroi Sokol Selfollari, ekspert i policisë.

Gjithashtu, përfaqësuesi i policisë la të kuptohet se SPAK duhet të fokusohet tek hetimi i korrupsionit të “peshqve të mëdhenj” dhe jo tek çdo nivel mitmarrjeje.

“Vetëm në muajin e fundit janë 39 raste kur shtetas të ndryshëm kanë tentuar të korruptojnë punonjës të policisë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, duke dhënë 500 apo 1 mijë lekë të reja. Sipas draftit aktual, këto vepra hetohen nga SPAK. Por këto janë vepra që nuk kanë as nevojë për hetim sepse janë të filmuara nga kamerat e trupit. Mendoj se kompetencat e SPAK duhen parë”, tha Selfollari.

Kjo ide u mbështet edhe nga prokurori i Prokurorisë së Përgjithshme. “Do të ishte mirë të bëhej një ndarje “korrupsion i madh” dhe “korrupsion i vogël” dhe që struktura të merret më tepër me subjektin që kryen korrupsionin”, deklaroi Alfred Progonati./tch