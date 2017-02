Del në shitje limuzina e famshme e Donald Trump

Limuzina e famshme e presidentit të Amerikës, Donald Trump ka dalë në shitje. Ajo ka nje cmim prej 163 mijë dollarësh.

Automjeti i vitit 1988 gjendet në një pikë për shitje në Gloucester, Britani e Madhe dhe mendohet se do të ketë rritje të çmimit pasi të dalë në ankand.

Në vitin e krijimit, kjo limuzinë u planifikua që të krijohej vetëm për presidentin, prandaj mori emrin ‘Cadillac Trump.’

Asokohe duhej të prodhoheshin 50 të tilla, por arritën të dilnin vetëm 2 në treg.

Trump ishte në Florida kur i tha prodhuesit: “John, ajo çfarë do të ketë Cadillac-u është një dizajn i mrekullueshëm me të gjitha asetet që do të më nevojiten.”

Në pjesën e brendshme, limuza ka një bar të vogël, një televizor dhe pajisje të tjera duke e bërë makinën më të kërkuar në botë.