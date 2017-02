Limaj: Nuk lejojmë që të bëhet pazar me Kosovën

Kreu i Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj ka deklaruar se Kosova ka ende shumë persona që nuk janë gjetur, kurse pushtetarët shqiptarë në Prishtinë vazhdojnë të bëjnë dialog me Beogradin në Bruksel.

Sipas Limajt, pushtetarët shqiptarë kanë harruar interesat e vendit dhe se shohin vetëm ato personale.

“Kosova ka mbetur pa Zot dhe pa drejtues. Luhet me shtetin tonë. Shkohet dhe bisedohet me xhelatin tonë”, deklaroi numri një i Listës Serbe. Ish-ministri i Transporteve theksoi se kjo qeveri do të mbahet mend vetëm për anë të errëta siç është asociacioni, Gjykata Speciale dhe demarkacioni.