Kursi i këmbimit, dollari “në majë”, euro bie në minimumin historik

Një tjetër rënie të fortë ka pësuar monedha e përbashkët euro ditën e sotme sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, në 15 shkurt euro u këmbye me 135.43 lekë ose 0.12 lekë më pak, duke shënuar nivelin më të ulët për këtë vit, ndikuar edhe nga rënia në tregun ndërkombëtar.

Monedha euro e nisi me nivel të ulët vitin 2017 në 135.47 lekë, por jo në mesin e muajit janar arriti në 137.29, ndërsa përgjatë gjithë shkurtit monedha ka rënie të vazhdueshme.

E kundërta ka ndodhur me dollarin amerikan, e cila ka fituar terren me 0.62 lekë duke arritur në kursin e këmbit 128.26 lekë në një kohë kur një javë më parë ishte në 126 lekë, citon oranews. Në bursën ndërkombëtare monedha e përbashkët shënoi zbritje ditën e sotme me 1.05 dollarë, në një kohë kur monedha e gjelbër edhe bursën e huaj është forcuar.