Kreu i PD-së: Në 18 shkurt do të protestojmë për t’iu kthyer qeverinë qytetarëve

Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me banorët e Kamzës, ku është shprehur se me këtë qeveri taksat dhe çmimet janë rritur, ndërsa ndihma ekonomike nuk është rritur. Basha tha se taksat nuk shkojnë për spitale, shkolla apo për rritje pensionesh. Kryedomokrati u shpreh se më 18 shkurt do kthejë qeverisjen tek qytetaret dhe do i jepet fund politikës që gënjen.

“Katër vjet me pare këtu Rama premtoi se do bënte gjithçka për të pamundurit, por taksat dhe çmimet u rriten, ndërsa asnjë nga familjet ska pasur rritje të ndihmës ekonomike. Paratë e faturave te rritura nuk kane shkuar për shkolla dhe spitale, as për rritje pensionesh e as për vende pune. Familjet janë shtyre drejt dëshpërimit dhe vetëvrasjes. Me mijëra familje në kufijtë e dëshpërimit sepse paratë e faturave të energjisë përfundojnë në xhepat e pushtetarëve të lidhur me krimin. Qytetaret janë braktisur nga kjo qeveri. Më 18 shkurt ngrihemi bashkë për t’i dhënë fund kësaj situate. Përmes zgjedhjeve të ndershme dhe lira të bëjmë një qeveri për qytetarët. Ne Shqipëri nuk do ketë asnjë familje pa bukë, pa ujë dhe drita. Ndaj duhet të ngrihemi kundër kësaj bande që shtyn qytetarët drejt vetëvrasjes dhe t’i japim Shqipërisë një qeveri për qytetaret. Ne kemi evidentuar gjendjen e mjerimit dhe kemi bërë evidencën nga jugu në veri të personave që s’marrin ndihme ekonomike, ndërsa jemi gati t’i ofrojmë shqiptareve një shpërndarje të drejtë të burimeve financiare”- u shpreh Basha.

Më tej kryedomokrati tha se pensionistët janë braktisur, ndërsa lëvizja në 18 shkurt do të jetë e pakthyeshme.

“Janë braktisur pensionistet, familjet në nevojë dhe të pamundurit dhe një grup njerëzish janë pasuruar. Thirrja ime është të ngrihemi bashkë në shembullin e kombeve të civilizuara si Maqedonia dhe Rumania që ti japim qeverinë shqiptareve. Do i japim fund politikes qe gënjen. Më 18 shkurt do kthejmë qeverisjen tek qytetaret. Qytetaret do mblidhen për të rrezuar qeverinë e kriminalizuar. Më 18 shkurt lëvizja që nisim bashke do jetë e pakthyeshme”- tha Basha.