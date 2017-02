Korret 40 ditë nga mbjellja, hyn në Shqipëri fara e vecantë e kanabisit

Fara vietnameze e hashashit, që garanton një cikël të shkurtër të bimës narkotike, është importuar nga Spanja. Policia vijon aksionin me kontrolle nga ajri dhe toka në të gjithë vendin kundër kultivimit të hashashit.

Sera diellore, tunele të braktisura si dhe çdo objekt tjetër i mbyllur dhe i përshtatshëm për kultivimin e hashashit në të gjithë vendin do të jetë nën mbikqyrjen e policisë.

Kjo është një ndër masat që do të ndërmarrë policia e shtetit në bashkëpunim me SHCBA, për të parandaluar kultivimin masiv të hashashit.

Për ta shmangur situatën e krijuar në 2016-n ku kultivimi u masivizua si në asnjë vit tjetër, policia dhe SHCBA i ndërmorën këto masa që në ditët e para të 2017-s.

Një tjetër masë është edhe ndalimi i farës vietnameze të hashashit e cila rritet për 40 ditë duke bërë që në 2016-n situata tu dilte nga kontrolli efektivëve të policisë.abcnews