Konflikti për pronën/ Dorëzohet gruaja, zbret nga tarraca e pallatit

Gruaja u dorëzua, duke britur nga taraca e pallatit tek ”Tirana e Re”.

Një grua tentoi të hidhej nga pallati ditën e sotme në zonën e Tiranës së re.

Ngjarja ka ndodhur në një kompleks pallatesh në ndërtim. Enkelejda Ahmetaj mësohet se ka hipur në katin e nëntë të godinës dhe po kërcënon të hidhet prej andej.

Personi që ka hipur në lartësi dhe tenton të hidhet, pretendon se i ka dhënë ndërtuesit mëse 3 mijë metra tokë dhe pasi biznesmeni ka ngritur pallatin, nuk u ka dhënë pjesën që u takon.

Familjaret e gruas qe bashke me nje femije ka hipur ne katin e nente, kane akuzuar kompanine “Mesapik 05” se i ka mashtruar pasi jo vete qe nuk u ka dhene pjesen qe u takon, por ka nisur shitjen e apartamenteve ne godinen ne ndertim.

Ardi Mehmetaj, vellai i gruas qe po tenton te hidhet nga lartesia, ka thene se pronaret e tokes kane fituar tri gjyqe me pronarin e ndertimit i cili u ka thene largohuni, se me ka dale toka me dy pronare.