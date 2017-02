“Komunikimi Javor”, Rama: Në kohën e PD-së bankat u grabitën 32 herë

Kryeministri Edi Rama në “Komunikimin Javor” në rrjetet sociale foli për grabitjen e parave të një banke të dytë në aksin Qafë Kashar – Rinas.

Rama tha se Policia nuk ka gisht në grabitjen e bankave, teksa shtoi se gjatë qeverisje së PD-së kanë ndodhur 32 grabitje bankash.

“Kanë ndodhur disa grabitje të kësaj natyre vitet e fundit. Nuk është një fenomen i ri. Në qeverisjen e kaluar bankat janë grabitur 32 herë”, shprehet Kryeministri Rama.

Kryeministri u shpreh se grabitja ndodhi pasi nuk u zbatuan masat e sigurisë.

“Ç’punë të bëjë më shumë një polici e një shteti kur banka s’është e përgatitur të lajmërojë menjëherë policinë?”. Rama ka kujtuar sulmin para Vitit të Ri në Berlin, ku tha se autori “jo vetëm që s’u kap dot në flagrancë por u arrestua ditë më vonë madje në një shtet tjetër. Askush, as opozitarët dhe as gazetarët nuk vrapuan të sulmojnë egërsisht policinë, kurse këta ti nxjerrin fundin kazanit të llafeve vetëm për ta mbuluar me llum…barbari politike e pashoqe dhe e turpshme, në asnjë vend tjetër s’bën vaki…u ndizen sytë flakë kur ndodh një krim”, theksoi Rama.