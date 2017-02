Kompesimi i blegtorive nga dermatoza nodulare, shpërndahen 80 lopët e para në Elbasan

Në qarkun e Elbasanit ka nisur kompesimi i blegtorëve, kafshët e të cilëve janë dëmtuar nga Dermatoza Nodulare, pas shpërndarjes së lopëve në Dibër, Kukës dhe Has.

Për fermerët e Qarkut Elbasan, ditën e sotme u dërguan 80 lopët e para, si pjesë e sasisë së 288 të dëmtuarve nga Dermatoza në këtë qark.

Në këtë ceremoni e cila u zvillua në një prej zonave më të prekura në Elbasanit, pranë Cerrikut, merrte pjesë Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, Z. Edmond Panariti.

Ministri Panariti theksoi se, “u konsultuam me specialistët më të mirë për të përzgjedhur rracat, sepse veç kompensimit kokë me kokë, duke ruajtur numrin e popullatës së gjedhëve, ne kështu po përmirësojmë dhe rracat”.

“Të gjithë jemi koshient, që vërtet kafshët e dëmtuara nga Dermatoza, janë një pjesë e ekonomisë familjare.

Por, sasia e qumështit që prodhojnë lopët që kemi zgjedhur të shpërndajmë për ju sot, kanë dyfishin e prodhimit të qumështit, krahasuar me ato që kishit. Pra, është një kompensim thuajse 1 kokë me dy kokë”, theksoi Panariti.

Duke këmbëmgulur në përmirësimin e rracave të bagëtive në vendin tonë, të gjedhëve, por edhe të të imtave, Ministri Panariti tha se, “edhe pas mbylljes së procesit të kompensimit në lidhje me dëmet e shkaktuara nga Dermatoza Nodulare, unë do të insistoj që të vazhdojmë të përmiësojmë rracat e gjedhëve dhe të të imtave në gjithë vendin”.

Në Qarkun e Elbasanit janë prekur nga Dermatoza Nodulare një numër i madh kafshës dhe prej tyre, rreth 288 kanë ngordhur.

Për banorët e Qarkut të Elbasanit, veçanarisht qytetet Elbasan, Cerrik, Peqin, ku sipërfaqet e tokës janë dhe më të mëdha se në zonat tjera, Ministri Panariti dha dhe një lajm të mirë.

“Kam biseduar dhe me kryetarin e Bashkisë së Cerrikut dhe këto du të ngremë një Stacion të Mekanikës Bujqësore, i cili do të jetë i pajisur me makineri të shumëllojshme e mjete të motorrizuara, të cilat do t’ju shërbejnë banorëve. E them do t’ju shërbejnë, sepse jo çdokush ka mundësi të blejë një traktor apo makineri të tjera, ose dikush nuk ka interes. Por, fermerët mund të përdorin mekanikën që do të gjendet në këtë stacion, me një qira simbolike dhe mjaft të papërfillshme”, theksoi Panariti.

Në takimin e zhvilluar në Elbasan, merrnin pjesë dhe Deputetja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Znj.Monika Kryemadhi dhe deputeti socialist, Taulant Balla.