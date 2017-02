Kërkimi i Balilit/ Aksion policor në shtëpinë e bosit të drogës dhe vëllezërve të tij

Kërkimi i Klement Balilit vazhdon! Së fundmi policia e shtetit ka ndërmarrë një aksion për arrestimin e bosit të drogës.

Aksioni policor u bë në banesën e Balilit dhe vëllezërve të tij në fshatin Stjar. Operacioni u ndërmorr nga policia e Sarandës në bashkëpunim me Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë. Policia bën me dije se në operacionin e nisur rreth orës 15:00, është ushtruar kontroll deri tani në banesën e Klement Balilit, në banesat e vellezërve dhe në disa banesa të zonës.

Përveç shumës prej 5 milionë lekë që Policia e Shtetit vuri në dispozicion të qytetarëve që do të jepnin informacion të vlefshëm për vendndodhjen e Kelment Balilit një shumë e konsiderueshme është dhënë edhe për informatorët sekret të policisë.

Burime nga Policia e Shtetit konfirmuan për “BalkanËeb” dhe “Neës 24” se janë ofruar 30 mijë euro si shpërblim për çdo informator që mëson vendndodhjen e Kelment Balilit të njohur ndryshe si “Eskobari i Ballkanit”.

Vetëm 24 orë pasi policia bëri publik shpërblimin për qytetarët, në numrin e saj kanë ardhur një mori telefonatash ku jepej informacion në lidhje me lëvizjet e personit të shpallur në kërkim.

Policia po i përpunon këto informacione megjithëse për momentin nuk ka asgjë konkrete. Informacionet e dhëna i referohen lëvizjeve të tij javë më parë dhe kanë lokalizuar atë në zonat ku më parë policia ka ushtruar kontroll.