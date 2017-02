Këngëtarja e njohur “i cmend” të gjithë, publikon foto nudo në vaskë

Kelly Brook ka publikuar një foto në banjon e dhomës së saj të hotelit, ku shfaqet nudo, duke nxjerrë në pah shpinën e saj perfekte. Një pamje spektakolare që nxjerr në pah format e saj dhe të pasmet seksi.

Ajo ndodhet me pushime së bashku me të Fejuarin Jeremy Parisi në New York, ku artistja dhe modelja seksi tregon më të mirën e saj. Duket se Kelly po i shijon në maksimum pushimet e saj në New York me Jeremyn, një aktor, model dhe atlet italian, me të cilin Brook ka një lidhje prej 2 vjetësh.

37-vjeçarja, me foton e postuar në rrjetet sociale ka marrë shumë komente nga fansat të cilët bëjnë komplimente për format e saj joshëse.