Kamionë me plehra nga Italia? Reagon prokuroria: Ja e vërteta

Vjen mohimi i pare per raportimin e medias italiane ne lidhje me kamionet me mbeturina nga Italia ne Shqiperi.

Një faqe anonime italiane “Pianeta Italia”, emri i së cilës nuk të del as në Google kur hyn ka bërë një shkrim që po qarkullon nga disa portale se në Shqipëri dyshohet se janë futur 1300 kontenierë me plehra.

Në shkrimin e publikuar nga faqja anonime, nuk përmendet as një provë, por vetëm citohet një zyrtare anonime maqedonase, sipas së cilës, këto kontenierë duhet të hynin në Maqedoni, por janë zhdukur.

Kjo media shkon edhe më tej teksa thekson se në vizitën e prokurorit italian Roberti në Tiranë, pak ditë më parë është diskutuar për këtë çështje dhe ka nisur hetimi.

Deklarata e prokurorise shqiptare

Prokuroria e Pergjithshme njofton se: Nuk ka ndonje hetim lidhur me sa pretendohet ne nje shkrim te shperndare pasditen e sotme, lidhur me hyrje te mundshme ne menyre te paligjshme te konteniereve me mbeturina. Gjithashtu, ne takimin ndermjet Prokurorit te Pergjithshem, z. Adriatik Llalla dhe Drejtorit te Antimafias Italiane, z. Franko Roberti, nuk eshte diskutuar nje ceshtje e tille.