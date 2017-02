Kallashi shokon të gjithë, vjen me një foto si asnjëherë më parë (Foto)

Valltarja e mirënjohur, Donjeta Kosumi ose Kallashi është gjithmonë në qendër të vëmendjes për pozat e saj provokuese, erotike, dhe shumë pak herë e kemi parë atë me selfie normale. Po po! Një foto e tillë është postuar nga Kallashi. Pa ekspozuar gjoksin, të pasmet apo pa bërë ndonjë veprim me tendencë provokimi. Shiheni Kallashin si një zonjushë të vërtetë. Me miken e saj, Kallashi e uron atë për ditëlindje dhe e quan ‘’BEB’’.