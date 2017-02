Burgoset shqiptari me nofkën “kafsha”, kontrollonte tregun e kokainës në Londër

Dy shtetas shqiptare që akuzohen se kane qene “kontrolluesit” e një rrjeti të tregtarëve të kokainës në rrugët e Londrës janë arrestuar e burgosur nga policia britanike.

Ardit Dushaj, 30 vjeç, banues në Holden Close u dënua me 10 vite burg, ndërsa 23 vjeçari Ariston Marku, u dënua me 6 vite burg, si pjesë e një bande të krimit të organizuar. Denimet janë dhenë nga Gjykata e Southwark Crown gjatë ditës së djeshme.

Dy shqiptarët akuzohet për shitjes të kokainës të cilësisë Class A. Duke mos u përfshirë fizikisht në furnizimin me kokainë, dy të pandehurit kanë pranuar rolin e tyre në kontrollin e personave në furnizimin me kokainë në kryeqytetin britanik.

Policia britanike bën me dije se në rrjet ishin të përfshirë kryesisht shqiptarë të shkuar në Britani në mënyrë të jashtëligjshme.

Banda u zbulua për herë të parë, kur një tregtar rruge i kokainës, Illr Dushaj, i afërt me Ardit Dushaj, u arrestua nga oficerët e Policisë së qytetit në nëntor të vitit 2015. Ai u burgos për 40 muaj dy muaj më vonë pas arrestimit për posedim kokaine.

Gjatë hetimeve, u ekzaminua se në telefonin e tij kishte pasur komunikime të shumta me një numër telefoni, që besohet të jetë ai i “kontrolluesit” të tij. Kjo çoi në hetimet e mëtejshme.

Sipas hetimeve, mbrëmjen e 28 korrikut 2016, Ardit Dushaj është arrestuar nga Policia e qytetit të Londrës, pasi u ndalua ndërsa po ngiste një “Renault Laguna” në Roding Lane Jug, Ilford, Essex. Ai dha një emër dhe adresë të rreme, ndërsa në makinë ishte edhe vëllai i tij Merlindi.

Pas një dokumenti të gjetur në makinë, policia ushtroi kontrolle në shtëpinë e tyre në Dagenham, ku u zbuluan kokainë, të holla si dhe një bllok me shënime në gjuhën shqipe, si: “Fitim”, ‘furnizim’, ‘shpenzimet’, “shofer”.

Në shkurt të vitit 2016, në makinën e një shoferi shqiptar u gjet një dokument identifikimin e rreme që mbante foton e Ardit Dushajt. Të dy numrat e telefonit të kontaktuar nga tregtari dhe konsumatorit ishin numrat në posedim të Arditit, i cili u arrestua më vonë gjatë muajit korrik.

Katër muaj më vonë, më 30 qershor, një burrë u ndalua nga policia në rrethana të ngjashme, i cili po ngiste një makinë të përdorur nga Ardit Dushaj. Shqiptari pretendoi se ishte lituanez, por u zbulua. Në telefonin e tij u gjet sërish numri i Ardit Dushajt së bashku me një fotografi të tij. Në telefon u gjetën mesazhet, ndërsa nofka e njërit prej tyre ishte “Animal” (kafsha).

Ariston Marku ra në vëmendjen e policisë metropolitane më 21 qershor 2016 për hyrje të paligjshme në Britaninë e Madhe. Gjatë një kontrolli në automjetin e tij u gjetën 9 porcione kokainë.

Marku u arrestua në një kafene në Londër më 10 gusht 2016. Ardit Dushaj kur u arrestua dha një adresë të rreme të vendndodhjes së tij përpara arrestimit, të njëjtën që dha edhe Ariston Marku.