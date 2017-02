Juventus ka mposhtur Interin me rezultat minimal. Ka mjaftuar ai gol i Kuadrado në pjesën e parë, që bardhë e zinjtë të marrin fitoren. Inter e përfundoi sfidën me 10 lojtarë, pasi Perisiç u ndëshkua me karton të kuq në minutën e 93 të takimit.

Pas kësaj fitoreje, Juventus ngjitet në vendin e parë me 54 pikë të grumbulluara, duke u shkëputur nga rivalët.

Në vendin e dytë ndodhet Napoli me 48 pikë dhe Roma me 47.