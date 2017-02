Momente intime, ish-e dashura e Noizy-t nxjerr fotot nga arkiva

Jeta sentimentale e Noizy-t ka qenë gjithmonë një mister. Pavarësisht se reperi ka qenë një nga meshkuj më të komentuar sa u takon lidhjeve me femrat dhe flirtet e shumta, ai kurrë nuk ka pranuar publikisht asnjë romancë.

Reperi i famshëm është deklaruar gjithmonë single kur pyetej për statusin sentimental. Megjithatë, duket se një nga ish-të dashurat e Noizy-t vazhdon të jetë nostalgjike për kohën që ka kaluar me reperin, ndaj ka publikuar edhe një foto të tyren bashkë, shkruan suplementi “Bluetooth” në GSH.

Të paktën kështu kuptohet nga kjo foto, ku Noizy dhe bukuroshja duken tejet intimë me njëri-tjetrin. Në foton e realizuar disa vjet më parë reperi duket i lumtur, e po ashtu edhe vajza seksi që qëndron pranë tij. Me gjasa çifti ka qenë bashkë në pushime, ose në ndonjë koncert. Sidoqoftë, pavarësisht komenteve në rrjet dhe dyshimeve, Noizy ka heshtur sa i takon marrëdhënies që ka me këtë femër. Fotot e reperit me femrat, që janë publikuar deri tani, Noizy i ka justifikuar me faktin që femrat në to janë fanset e tij, duke mohuar madje edhe flirtet. Nuk do ishte çudi që edhe kjo foto të renditej në këtë kategori!