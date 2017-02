Ironia e Manjanit: Paratë i grabisin me furgon dhe po i kthejnë me tenxhere

Ish-Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, ka ironizuar operacionin policor që po zhvillohet për kapjen e autorëve të grabitjes së 3.2 milion dollarëve në Rinas.

Duke marrë shkas nga gjetja e një tjetër tenxhereje me vlere monetare nga paratë e grabitura, Manjani shkruan në twitter:

Qenka kapur një tenxhere me para sot! Urime! I marrim me furgon dhe i kthejnë me tenxhere. Duhen ende tenxhere të tjera…!