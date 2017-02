Deputeti i PD-së: Nuk e dimë si do reagojnë protestuesit. Do hyjnë në Kryeministri?

Demokratët kanë paralajmëruar një protestë masive paqësore të shtunën kundër qeverisë që sipas tyre e ka çuar vendin drejt krimit dhe varfërisë.

Por jo gjithçka mund të shkojë sipas parashikimeve.

Deputeti i Partisë Demokratike, njëherësh ish-ministër i Mbrojtjes, Arben Imami, tha se nuk ‘mban përgjegjësi’ për reagimin që mund të kenë qytetarët pas nisjes së protestës, e cila është lajmëruar të nisë në orën 12:0 të 18 shkurtit.

“Nuk e dimë çfarë reagimi do kenë qytetarët pas orës 12:00. Nuk do të ketë dhunë, nuk do të ketë 21 janar sepse kjo parti është demokratike, nuk merr 300 apo 400 rrugaçë, por të ne nuk e dimë çfarë do ndodhë, nuk e dimë çfarë reagimi do kenë qytetarët”,- tha Imami në emisionin ‘Të Paekspozuarit” në News 24.