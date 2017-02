“I famshmi” i Korcës mesazh publik Bashës: Kujdes, po të manipulojnë protestën

Personazhi tashme i famshem ne rrjetet sociale, Ilir Vrenozi nga Korca, ne nje nga videot e tij i ka adresuar kreut te PD Lulzim Basha nje mesazh ku i ben thirrje te beje kujdes pasi persona te caktuar po manipulojne protesten. Vrenozi ka qene pjesemarres ne diten e pare te protestes madje ka pasur edhe nje takim me kreun e PD, Lulzim Basha.



Ja cfare shkruan Vrenozi bashke me videon qe ka publikuar:

Lul Basha po te sabotojne protesten, jane futur “individë” aty brenda nga pushteti per ta kthyer protesten qesharake dhe klub fshati…. po shikojme pamje filmike vertet qesharake….

nderhy menjehere qe protesta dhe cadra mos kthehet ne “klub fshati” duke luajtur domino, letra, shah… pa le kur afrohen aty ca fytyra komuniste te lodhura populli neveritet …….

Protesta dhe ajo cader duhet te behet simbol per te afruar sa me shume njerez qe jane lodhur e raskapitur nga qeverisia 4- vjecare e “te gjatit”. …reago sa me shpejt …