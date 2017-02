Haradinaj ndihet krenar me mbështetjen e shqiptarëve, ja si i falenderon

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj falenderon të gjithë shqiptarët për mbështetjen që i kanë dhënë, pas arrestimit nga autoritetet franceze.

Haradinaj u arrestua disa javë më parë në Francë me urdhër të Serbisë. Shqiptarë të shumtë kanë dalë në protestë për të kundërshtuar arrestimin e Haradinaj dhe ekstradimin e tij në Serbi.

Haradinaj është lënë i lirë, me kusht. Ai nuk mund të largohet nga Franca, pa u mbyllur hetimet.

Shkrimi i Haradinajt:

Të dashur qytetarë,

Mbështetja kaq e madhe e kaq e shtrirë dhe e pandërprerë për asnjë moment për mua, është mbështetje dhe qëndrueshmëri, jo veç për mua, por për të drejtën tonë të përbashkët, që është krejt e përputhshme me të drejtën e drejtësinë individuale e kolektive, për të gjithë popujt e lirë!

E kam parë tash e një muaj karvanin e popullit tim që nuk sosej kurrë, e që marshonte në Prishtinë e në Tiranë, në Shkup e në Gjakovë, në Prizren e Malishevë, në Istog e në Podujevë, në Obiliq e Rahovec, në Vushtrri e në Deçan, në Kamenicë e në Lipjan, Ferizaj…e kështu me radhë gjithandej e deri sot me protestën e madhe në Pejë!

Poashtu mijëra bashkëkombas që kanë protestuar me aq qytetari, që nga Amerika, Australia e deri te shtetet evropiane, Francë, Angli, Belgjikë, Zvicer, Gjermani, Itali…

Kur një popull është në këmbë, ai e di që është në të drejtën e tij, siç jemi të gjithë ne edhe këtë herë!

Shpejt do të jemi bashkë, sepse kemi shumë punë pë të bërë!

Krenar me Ju!

Ramush Haradinaj