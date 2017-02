“Policia i mori peng gruan Lefter Kokës, donte t’i fuste drogë në makinë?”

Ish-kryeministri Sali Berisha shkruan në “Facebook” se policia ka shoqëruar dje në kundërshtim me cdo ligj gruan e ministrit Lefter Koka.

Berisha shkruan se veprimi u bë ose për ‘t’i thyer turinjtë Lefterit, ose për te zbatuar porosine për të cilën paralajmëroi Petrit Vasili”, pra për t’i futur drogë në makinë.

Postimi i Berishës

Fol po deshe Lefter!!

Se ne jam Edvin Shullzi!

Te marrim hanemin peng!

Te dashur miq, vetem 5-6 dite pas deklaratave bomb te ministrit Koka per lidhjet e policise dhe qeverise me krimin, te cilit Rama iu pergjigj me shprehjen “qente le te lehin karvani shkon perpara”, dje mbasdite policia shoqeroi ne kundershtim me cdo ligj, pra mori peng Lefter hanemin. Tani, e kishin per ti thyer turinjte Lefterit apo per te zbatuar porosine e tyre, per te cilen Petrit Vasili, paralajmeroi deputetet apo per te dyja kete gjejeni vet?! sb