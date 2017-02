Grabitje me armë në Fushë-Krujë, maskat kërcënojnë shitësen 23-vjeçare

Një grabitje me armë ka ndodhur një ditë më parë në Fushë-Krujë, ku maskat kërcënuan shitësen 23-vjecare në agjencin e transferimit të parave. Sipas njoftimit të policisë, autori, ende i paidentifikuar, ka hyrë i maskuar dhe i armatosur duke kërcënuar me pistoletë shitësen 23-vjeçare me inicialet J.K. Agjencia e transfertave të parave është në pronësi të një 42-vjeçari me inicialet N.A.

Autori ka vendosur kapuçin e xhupit në kokë dhe nën kërcënimin e pistoletës, ka marrë rreth 200 000 lekë të reja.

Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar Efektivet e Policisë, të cilët kanë këqyrur vendin e ngjarjes dhe marrë provat materiale, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë për veprime të mëtejshme për veprën penale “Vjedhja me dhunë”.