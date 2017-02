Grabitja në Rinas, dyshime mbi shoferin, kishte nisur punë dje

Detaje të reja zbulohen nga ngjarja e ndodhur gjatë ditës së sotme në Rinas, ku u grabitën 7 thasë me para të një banke të nivelit të dytë. Mësohet se një nga shoferët e kompanisë private që transportonte paratë ka mbetur i plagosur në dorë.

Endrit Daçi, 31 vjeç ka marrë plagë në pjesën e dorës, ndërsa nuk dihet nëse është plagosur me armë apo me xhamin e makinës. Stafi mjekësor po kuron 31-vjeçarin e plagosur, i cili u arrestua së bashku me 4 personat e tjerë, punonjës të SHPSF që po transportonin paratë. Ndërkohë gazetari Artan Hoxha raporton se shoferi i plagosur kishte nisur punë në kompaninë private ditën e djeshme shkruan Balkanweb. Policia ka gjetur njolla gjaku në vendin e grabitjes.

Sipas policisë, grabitësit kanë prerë me motosharrë pjesën e pasme të dy blindave të kompanisë private të sigurisë dhe kanë marrë paratë. Policia flet për 2 autorë. Po ashtu policia thotë se patrulla e policisë e ndodhur pranë ngjarjes ka hasur në trafik dhe efektivët janë nisur më këmbë.