Grabitja e parave në Rinas, ja shtëpia e njërit prej autorëve

Operacioni për grabitjen e parave në Qafë Kashar vijon. Gjatë mbrëmjes së kaluar në një operacion të shtrirë në disa zona, Vorë, Prezë, Krujë dhe Fushë-Krujë, policia arrestoi 4 nga 6 grabitësit, mes tyre edhe ish-komando që kishin operuar në Afganistan, ç’ka shpjegon edhe saktësinë e tyre operacionale në grabitje.

Edhe ditën e sotme vijojnë kontrollet, ndërsa shtëpia e 33-vjeçarit Fation Xhyliu, tashmë i arrestuar, është marrë në ruajtje nga policia si skenë krimi.

Banesa e tij, ndodhet në katin e 5-të të një pallati në Vorë. Nga sa duket ai jetonte në një apartament luksoz, dhe të arreduar mirë.

Mësohet se banesa është marrë me qira nga vëllai i Xhylit. Nga sa konstatohet, në këtë pallat nuk banonte asnjeri një kat më sipër apo më poshtë apartamentit të 33-vjeçarit.

Edhe vetë banorët e zonës thonë se nuk i njohin të arrestuarit, duke u shprehur se vetëm i kanë parë disa herë, pa shkëmbyer asnjë përshëndetje me ta.

Në aksionet e zhvilluara nga policia gjatë natës, në Vlorë u gjetën në një ambient të jashtëm të groposura dy tenxhere me presion të mbushura me kartëmonedha Paund, Dollarë Amerikanë, Australiane, Kanadeze si dhe Euro.

Ndërsa në Vorë tek servisi i familjes Murataj u gjet një kasafortë me një sasi Eurosh e Dollarë. Kontrollet kanë vijuar në disa banesa, hotele e lokale në Prezë, Vorë, Farkë, në Vlorë, Lushnje etj.Operacioni vijon qoftë për gjetjen e provave të tjera materiale ashtu edhe për kapjen e personave të përfshirë në këto ngjarje, shkruan BalkanËeb.

Banda e grabitjes në Rinas ka realizuar 2 supergrabitje ku morën mbi 7 milion euro, por parajsa e tyre e vjedhur zgjati vetëm 14 muaj. Në fund, katër anëtarë nga gjashtë të bandës së Rinasit, përfunduan në prangat e policisë.