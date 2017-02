Grabitja e karburantit në Ibë, arrestohet një nga autorët

Arrestohet një nga autorët e vjedhjes së karburantit në Ibë, dhjetë ditë ëm parë.

Policia e Tiranës bën me dije se në pranga ka rënë shtetasi Ergit Shyti, 20 vjeç, banues në Tiranë.

Njoftimi i policisë:

“Ndalimi i këtij shtetasi u bë pasi u arrit të dokumentohet me prova ligjore se ky shtetas është një nga autorët e dyshuar të vjedhjes me dhunë në pikën e karburantit në fshatin Ibë ndodhur më datë 04.02.2017”.

Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar:

– Tre telefona të markave të ndryshme.

– Një portofol në të cilin gjendeshin njëqind e gjashtë dhjetë e një mijë lekë të vjetra dhe dhjetë Euro (valute ).

Specialistët e hetimit të krimeve po vazhdojnë hetimet për identifikimin e autorit të dytë të përfshirë në këtë ngjarje dhe vënien e tij para përgjegjsisë penale.

Materialet i’u kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë për veprën penale të ‘’ Vjedhjes me Dhunë e kryer në bashkëpunim ‘’ parashikuar nga Neni 139 e 25 i Kodit Penal.