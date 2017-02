Grabiti paratë në Rinas, i dyshuari shfaqet në gjyq me duar në xhepa (Foto)

Dy nga të dyshuarit për grabitjen në Rinas, mbërrijnë në Gjykatën e Tiranës për t’u njohur me masat e sigurisë. Shtetasit Ernest Kupa dhe Neim Avdulaj do të përballen me gjyqtarët.

Një ditë më parë, gjykata la në burg dy të arrestuarit e tjerë në operacionin policor “Partrioti”, për grabitjen e parave të një banke në Qafën e Kasharit të enjten e kaluar.

Prokuroria ka kërkuar arrest me burg për të dy ata.

Siç duket edhe në këtë video të publikuar nga ‘Panorama’, ai qëndron me duar në xhepa para gjykatës