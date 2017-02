Grabitet me armë marketi në Tiranë, personi me maskë tmerron arkëtaren

Një market është grabitur mbrëmjen e sotme në kryeqytet. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:10 në Allias, ku një person i armatosur ka kërcënuar arkëtaren e një marketi dhe kanë marrë xhiron ditore.

Grabitësi i maskuar, i ka drejtuar armën arkëtares dhe i ka kërkuar paratë e xhiros, të cilat i ka futur në një qese dhe është larguar me shpejtësi.

“Paratë shpejt, paratë”, mësohet se i ka thënë grabitësi shitëses.

Policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes e njoftuar nga punonjësit dhe ka ngritur disa postblloqe në zonë në kërkim të autorit.

Ende nuk dihet shuma e grabitur, ndërkohë që pritet të sekuestrohen edhe pamjet e kamerave të sigurisë të marketit.

Policia tha se aktualisht po merret në pyetje edhe arkëtarja.

Deklarata paraprake e policise

Ne Allias nje shtetas i veshur me te zeza dhe me kapuc dhe i dyshuar me arme tip pistolete ka hyre te nje market dhe ka mare xhiron ditore dhe me pas eshte larguar. Jane ngritur pikat e kontrolli nga ana e policise.