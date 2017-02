Zbulohet grabitësi i pestë i Rinasit, vodhi me armë edhe bankën e Larisës

Autori i pestë i grabitjes së 2.7 milion eurove të BKT-së në Rinas, i shpallur në kërkim nga Policia e Shtetit, me inicialet M.A, është Admir Murataj, i larguar nga Shqipëria bashkë me familjen. Me 16 mars 2013 ai ka marre 1 milione euro ne banken e Larises.

Ai shtetas eshte arratisur nga burgu Trikalas me 20 maj 2013 bashke me disa shqiptare te tjere. Banda e grabitjes në Rinas ka realizuar 2 supergrabitje, morën mbi 7 milion euro, por parajsa e tyre e vjedhur zgjati vetëm 14 muaj. Në fund, katër anëtarë nga gjashtë të bandës së Rinasit, përfunduan në prangat e policisë.

Në një operacion të shtrirë në disa zona, Vorë, Prezë, Krujë dhe Fushë-Krujë, policia arrestoi 4 nga 6 grabitësit, mes tyre edhe ish-komando që kishin operuar në Afganistan, çka shpjegon edhe saktësinë e tyre operacionale në grabitje.

“Pas veprimeve intensive hetimore, informacioneve të marra në rrugë operative, provave shkencore të mbledhura nga ekspertët e policisë, u arrit të provohej dhe dokumentohej impklikimi i të paktën 6 shtetasve të mëposhtëm në këto 2 ngjarje: Fation Xhyliu, 33 vjeç, lindur në Lushnje banues në Tiranë, ish-punonjës në ShPSF, “Rogat”, Ditjon Memlika, 31 vjeç, lindur në Tepelenë dhe banues në Tiranë, ish-efektiv në forcat ushtarake, Neim Avdulaj, 28 vjeç, lindur në Vlorë dhe banues në Tiranë, ish-ushtar profesionist në forcat ushtarake te Zallherrit, Ernest Kupa, me banim në Krujë, me biznes privat. U shpallën në kërkim shtetasit me iniciale M.A., dhe Ç.A. dhe po punohet për kapjen e tyre”, tha kreu i Policisë së Tiranës, Ervin Hodaj.