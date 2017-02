Grabitësit të 1 milionë eurove në Rinas i gjenden qeset me euro të fshehura në frigorifer

Nje sasi e konsiderueshme eurosh eshte gjetur ne banesen e personit te shpallur ne kerkim per grabitjen e 1 milion eurove ne Rinas me 30 qershor 2016.

Duket e pabesueshme por parate jane gjetur te vendosura ne qese plasmasi te futura ne nje kosh plastik brenda nje frigoriferi, sic duket edhe ne foto.

Lajmi u be me dije nga policia e shtetit e cila tha se po vijon operacioni “Aeroporti”, për dokumentimin e plotë me prova ligjore të grabitjes së ndodhur në Aeroportin e Rinasit me datë 30 Qershor 2016, si dhe për kapjen e autorëve:

Në vijim të punës për dokumentimin me prova ligjore, për sekuestrimin e provave si dhe për kapjen e vënien para përgjegjësisë ligjore të autorëve të grabitjes së vlerave monetare në Aeroportin e Rinasit që transportoheshin nga policia private “Nazeri 2000”, ju informojmë se:

Në Elbasan në banesën e shtetasit A.P, i shpallur në kërkim nga ana jonë si një prej autorëve të dyshuar të grabitjes, gjatë kontrollit të ushtruar iu gjetën dhe u sekuestruan një shumë e konsiderueshme Eurosh

Paratë ishin futur ne qese plasmasi dhe ishin fshehur në frigorifer.

Sasia e parave kap shumën 50.000 Euro të cilat janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale dhe dyshohet se janë para të grabitura në ngjarjen e 30 Qershorit 2016.

Interpoli shpall në kërkim grabitësin e 1 milionë eurove në Rinas

Shpallet në kërkim nga Interpoli shqiptari Aleks Pepa, i kërkuar nga drejtësia shqiptare për grabitjen e 1 milionë dollarëve në aeroportin e Rinasit.

Fotoja, gjeneralitetet dhe akuzat ndaj 42-vjecarit nga Elbasani, jane shfaqur në faqen zyrtare të Interpolit si person në kërkim.

Aleks Pepa akuzohet se ka qenë shofer i makinës që hyri brenda aeroportit dhe që u përdor nga autorët për marrjen e parave dhe largimin nga vendi i ngjarjes.

Sipas hetimeve, Aleks Pepa ka arritur të largohet nga Shqipëria menjëherë pas grabitjes, para se të identifikohej nga hetuesit si autor i ngjarjes.

Policia e prokuroria shqiptare po vazhdojne hetimet per dy personat e tjere qe kane marre pjese ne grabitjen e 30 qershorit 2016 ne aeroportin e Rinasit./lajmifundit.al/