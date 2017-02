Gjenden çantat me 360 kg kokainë me vlerë 60 milionë euro në Britani

Gjenden cantat e braktisura me rreth 360 kilogramë kokainë, me një vlerë prej 60 milionë euro në dy plazhe në lindje të Anglisë. Lajmi u bë me dije nga Agjencia Kombëtare Britanike Kundër Krimit (NCA).

“Çantat e para që mbanin pako me kokainë u zbuluan të enjten në mesditë në një plazh të Hopton, pranë portit ‘Great Yarmouth’ në Norfolk”, deklaroi policia.

“Çantat e tjera që mbanin një sasi më të vogël të drogës u gjetën sot në mëngjes në një plazh në Detin e Veriut në Caister-on-Sea”, theksoi Agjencia.

Sipas NCA-së sasia e përgjithshme e kokainës së kapur është rreth 360 kilogramë dhe kap vlerën e rreth 50 milionë sterlinave (58,6 milionë euro).