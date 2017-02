Vrau Gazmend Çollakun në Durrës, gjykata e dënon dhe për prishje qetësie Denis Shtrazën

Gjykata e Shkallës së Parë Durrës ka dënuar Denis Shtraza, i cili ndodhet në burg për vrasjen e Gazmend Çollakut në Durrës, për prishje të rendit dhe qetësisë publike me 4 muaj.

“Specialistët për Krimet në Komisariatin e Policisë Durrës, në ambientet e I.E.V.P. Tiranë bënë të mundur ekzekutimin e Vendimit Penal të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, në ngarkim të shtetasit Denis Shtraza 34 vjeç, banues në Durrës.Gjykata e Shkallës së Parë Durrës me Vendimin Penal Nr. 668, datë 13.07.2015, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Durrës me Vendimin Nr. 644, datë 29.09.2016, e ka dënuar me 4 muaj burg për veprën penale ”Prishje të rendit dhe qetësisë publike”në bashkëpunim parashikuar në nenin 274, 25 të Kodit Penal.”

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme.