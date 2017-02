Gazetarja blen tortën për ditëlindjen e vajzës, të shoqit i ikën truri kur e pret

Alana, vajza e gazetares Rudina Xhunga dhe ish zv.ministrit Dritan Hila, ka festuar 4-vjetorin.

Por, duket se prindërit e vogëlushes janë përballur me në “surprizë” aspak të këndshme.

Ata kanë porositur një tortë në një pasticeri, por kur e kanë prerë janë zhgënjyer shumë.

Madje, Dritan Hila nuk ka ngurruar të publikojë foton e tortës dhe të denoncojë publikisht pasticerinë ku e kishte porositur.

Ja çfarë shkruan ai në Facebook:

“Tortë e blerë një djall e gjysëm tek “Pastiçeri Reka”, me një suprinë si lëkurë gomari që nuk e prisje dot as me thikë sharre pasi torta bëhej përshesh. Në vend se t’iu jepja kalamajve një cope tortë, merrnin një shuk brumi me sheqer. Mi bënë nervat kaçurel.

Prandaj i ka ecur ters Zogut mbretërimi se paska marre tortën e dasmes tek këta”.joq