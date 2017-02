Debati, gazetarja bën publikisht simbolin serb në ditën e Pavarësisë së Kosovës

Debate te medha ka shkaktuar gjesti i nje gazetareje te RTK ne Diten e Pavaresise se Kosoves.

Moderatori Shpetim Desku ka publikuar kete foto ndersa ben thirrje qe gazetarja e cila provokoi me simbolin serb te tre gishtave ne diten e Pavaresise, te shkarkohet.

Shpetim Desku shkruan:

Qe qfar gazetare mbane Radio Televizioni i Kosoves (shkine) diten e pavaresise provokon me simbole serrbe ku festohet pavaresia e Kosoves…shkarkoje o Mentor Shala(mos u lig) po te them si taksapagues qe paguj per Radio Televizionin e Kosoves..Marre!