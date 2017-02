Flamur Noka: Braçe, “kone e krimit”, ja me cfarë e qëllova në fytyrë

Deputeti Flamur Noka sqaroi se ishte ngritur nga vendi i tij ne Kuvend për të ndaluar ofendimet që bënin “konet e krimit” duke iu referuar ndërhyrjeve që deputeti Erjon Braçe bënte gjatë kohës që Berisha fliste nga foltorja.

“Ky është standardi i demokracisë së kësaj qeverie kriminale, ky është standardi që zbaton kjo bandë në vendin e quajtur Bandidistan.

Unë reagova për të ndaluar fyerjet dhe fjalorin e rrugës që përdorin konet e krimit në Parlament. Unë nuk shava dhe nuk fyeva asnjë njeri, dhe që nuk godita asnjë njeri, u përjashtova.

Ndërsa konet dhe baronët e krimit e kanë vendin aty”, tha Noka.

Sipas tij, ky parlament dhe kjo qeveri nuk e meriton më të qëndrojë.

“Këtu vetëm parlamentarizëm nuk ka. Me një shumicë kartonësh, horrat e krimit i kërkojnë opozitës t’i mbyllin gojën. Goja opozitës nuk do t’i mbyllet dhe më datë 18 do të jetë në shesh dhe do t’ua mbyll gojën këtyre horrave”, tha Noka, pas nderprerjes se seances se Kuvendit.