Fjalët ”magjike” për t’a bërë një mashkull të çmendet pas jush

Lidhja mes dy personave, qoftë ajo dhe shoqërore, nuk zgjat shumë nëse marrëdhënia është egoiste. Shpesh herë janë femrat shkaktare, duke mos ditur gjuhën e duhur për të bërë një djalë për vete, pasi këto të fundit, duke impresionohen nga femrat vetëm nga trupi i tyre. Sipas psikologëve, një mashkull mund të cmendet pas një femre me këto dy fjalë ‘’magjike’’.

1. Nuk dua ta vazhdojmë më debatin

Çdo çift debaton për gjëra të ndryshme, por nëse një femër dëshiron ta vazhdojë atë kjo gjë e mërzit një mashkull. Ai dëshiron një femër që nuk i zgjat debatet dhe përpiqet të bëjë paqe. Nëse një femër e mban gjatë inatin dhe kërkon t’i kthehet një teme që ju e keni mbyllur, me siguri do e përkeqësoni lidhjen tuaj. Femra, është shumë e thjeshtë, mos e vazhdoni të diskutoni diçka që në fakt nuk ka vlerë, sepse do mërzisnit veten tuaj dhe partnerin kot. Një mashkull nuk e do partneren që t’i duket si mamaja e tij, t’i thotë se ku e ka gabim, apo jo.

2. Të kuptoj

Sa bukur është të dëgjoni dikë që thotë se ju kupton. Nëse vërtet e ndjeni se nuk keni kundërshtime për diçka që po flisni, thuajini sepse do e bëni atë të tërhiqet shumë ndaj jush. Ky mashkull, do dëshironte t’ju kishte gjithmonë pranë, sepse ju nuk i krijoni shqetësime dhe mirëkuptoheni. Nuk ju kushton gjë, thjesht thuajini: Të kuptoj.