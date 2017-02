Ja femra perfekte për një mashkull

Meshkujt shquhen për faktin se shikojnë femrat nga pamja e jashtme, duke mos i kushtuar shumë rëndësi asaj cka femra ka përbrenda. Por, nuk është kështu!

Mund të jeni tejet seksi dhe e mahnitshme, por këto nuk mjaftojnë që një mashkull t’ju propozojë për martesë.

Arsyeja se përse një mashkull zgjedh të martohet me ju, gjendet jashtë dhomës së fjetjes.

Meshkujt martohen me gra të cilat i bëjnë ata meshkuj më të mirë.Kjo fillon kur meshkujt e vërejnë se vetura e tyre është më e pastër, shtëpia është më e rregullt.

Pas një kohe – ndoshta në fillim të lidhjes, ndoshta pas disa muajve meshkujt i pushton një “karakteristikë fisnike”, e cila i bën ata të duan të kujdesen për ju.

Dëshirojnë të dini ku jeni, në çfarë gjendje e keni veturën dhe dëshirojnë të sigurohen se keni mjaftueshëm karburant. Gjithashtu, fillojnë t’ju ndihmojnë me çfarëdo që dëshironi apo që keni nevojë dhe nuk janë më vetëm në rolin e të dashurit, por edhe të mikut.

Papritmas, gjërat e vogla për të cilat asnjëherë nuk keni menduar, fillojnë të bëhen të rëndësishme.

Thënë më shkurt, meshkujt martohen me një grua e cila ia përmirëson jetën dhe kjo gjithmonë do të jetë reciproke.