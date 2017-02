Fëmija qan pa asnjë arsye? Ja çfarë e qetëson

Fëmijët në vitet e para të jetës shpesh herë qajnë pa asnjë arsye, dhe kjo gjë ju alarmon. E keni ushqyer, veshur dhe e dini se nuk ka temperaturë, atëherë cfarë duhet të bëni? E vështirë ta besosh, por e qara mund të jetë shkaktuar edhe nga një qime floku në çorapin e fëmijës. Ajo mund të shtrëngojë fortë njërin gisht të këmbës së bebes, nga lëvizjet e tij të shpeshta. Kjo qime floku mund të shkaktojë dhimbje dhe ndalesë të qarkullimit të gjakut, dhe është shumë e rrezikshme nëse nuk kuptohet në kohë. Me kalimin e kohës bëhet më vështirë vërejtja e qimes për shkak të ënjtjes së gishtit të këmbës. Ky fenomen është quajtur “hair tourniquet”.

Scott dhe Jessica Ëalker janë prindërit më të rinj që janë përballur me këtë fenomen. Vogëlushja e tyre kishte qarë gjatë gjithë kohës, pa asnjë arsye. Jessica i heq çorapet për ta qetësuar kur sheh se njëri gisht i këmbës ishte ënjtur dhe skuqur. Pasi e kontrolloi, pa një qime përreth gishtit.

Nëse nuk do ta kishte parë në kohë, kjo situatë mund të kishte një fund të tmerrshëm.

Ky fenomen duket i rrallë, megjithatë shumë prindër në të gjithë botën përballen herë pas here me të, prandaj është mirë që ta dini edhe ju dhe të vini në dijeni edhe të tjerë.