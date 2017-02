Nje zyrtar i larte i policise ne Vlore, u arrestua me urdher te prokurorise ne lidhje me trafikun e kanabisit.

Burimet zyrtare kane thene se me urdher te Prokurorise per Krime te Renda eshte arrestuar Shefi i Rendit ne Drejtorine e Policise se Qarkut Vlore, Haki Hasabegaj, i dyshuar per favorizim te kultivimit te lendeve narkotike ne zonen e Vlores.

Lajmi eshte pohuar edhe nga kryeprokurori Adriatik Llalla i cili tha se zyrtari i policise, sipas hetimeve, ka bashkepunuar me trafikantet.