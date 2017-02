Emri/ Parakalimi i gabuar, humb jetën 47-vjecari në Shkodër

Një person ka humbur jetën pas një aksidenti tragjik që ka ndodhur sot në aksin Shkodër – Vau i Dejës.

Policia bën me dije se në aksident u përfshi mjeti tip ‘Skoda’ AA 632 HK, i cili u përplas me kamion me targa AA 935 LO.

Si pasojë, drejtuesi i ‘Skodë-s’ i identifikuar si Edmond Lisi, 47-vjeç, humbi jetën në spitalin e Shkodrës, ndërsa shoferi i mjetit tjetër është jashtë rrezikut për jetën.

Aksidenti ndodhi rreth orës 14:30 të ditës së sotme. Policia njofton se aksidenti ka ndodhur si pasojë e një parakalimi të gabuar nga 47-vjecari, i cili është përplasur me kamionin, pastaj ka përfunduar në një kanal anësor.