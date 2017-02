Një aksident me pese te plagosur ka ndodhur ditën e sotme në aksin rrugor Cërrik- Gostimë në afërsi të fshatit Shtërmen.

Sipas informacionve paraprake njoftohet se dy mjete tip “Volkswagen” me targa AA 015 MR dhe mjeti tip “Ford” me targa AA 123 BE janë përplasur.

Nga aksidenti mesohet se janë aksidentuar 5 persona, të cilët janë transportuar në Spitalin Kirurgjik Elbasan për të marrë ndihmën mjekësore.

Policia ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet hetimore dhe proçeduriale.